الهلال بصفقات كبرى .. أسماء مرعبة تواجه ميركاتو النصر الناري

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يعمل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي.اضافة اعلان
والهلال لم يتعاقد سوى مع صفقة وحيدة فقط حتى الآن، بضم عبدالله الجدعاني، حارس مرمى نادي الوحدة، مع تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.
ومع تبقي 15 يومًا فقط، قبل إغلاق سوق الميركاتو الصيفي الحالي، ارتبطت العديد من الأسماء بنادي الهلال، بعضها أصبح قريبًا للغاية، من ارتداء قميص الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.
ووفقًا لآخر المؤشرات، يبدو أن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ستكون على النحو التالي:
1- ظهير أيسر محلي.
2- صانع ألعاب أجنبي.
3- جناح هجومي أجنبي.
4- جناح هجومي محلي.
5- قلب هجوم محلي.
تفاصيل بالأسماء القريبة من الانضمام إلى الهلال، في الأيام القادمة؛ بناءً على ما يتردد في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعلى لسان الإعلاميين المقربين من قلعة الزعيم..
* الحربي أو الشامخ
استقر مجلس إدارة نادي الهلال، على التعاقد مع ظهير أيسر جديد، في الميركاتو الصيفي الحالي، لمساعدة ياسر الشهراني، الذي يتواجد في هذا المركز وحيدًا.
وأبرز اسمين مرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هما: "منصور الحربي وعبدالله الشامخ".
والحربي يبلغ من العمر 33 سنة، حيث بدأ في الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد، في عام 2018، وشارك اللاعب في 257 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الفريقين، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 34 آخرين.
أما الشامخ، فقد بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الهلال، إلا أن الأجهزة الفنية لم تقتنع به، ليرحل إلى الوحدة والرائد، ثم الشباب، حيث لعب ابن الـ27 سنة، 129 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 آخرين.
* أليخاندرو بوزويلو
صانع الألعاب الإسباني، الذي ينشط في نادي تورنتو الكندي، أحد أكبر أهداف نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تشير آخر التقارير، إلى تقديم عرض رسمي للتعاقد معه، مقابل راتب سنوي "6 ملايين يورو".
وبوزويلو البالغ من العمر 29 سنة، نجح في تسجيل 64 هدفًا وصناعة 87 آخرين، خلال 332 مباراة رسمية شارك فيها، طوال مسيرته الاحترافية.
* أليكس تيكسيرا
جناح نادي جيانغسو الصيني، هو الهدف الأول لنادي الهلال، ولكن الأزمة أن اللاعب نفسه يريد الاستمرار مع فريقه، حتى نهاية عقده في ديسمبر 2020.
أي أن صفقة تيكسيرا، إلى نادي الهلال، قد تتأجل رسميًا، حتى شهر يناير القادم، وهو ما قد يعني، أن يلعب الزعيم، بـ6 محترفين أجانب فقط، حتى الانتقالات الشتوية القادمة.
وطوال مسيرته الاحترافية، سجل تيكسيرا، 169 هدفًا وصنع 71 آخرين، خلال 423 لقاءً رسميًا في مختلف البطولات والمسابقات.
* فواز الطريس
توصل الهلال، إلى اتفاق نهائي مع نادي الاتفاق، للتعاقد مع الجناح الشاب فواز الطريس، في صفقة تصل قيمتها إلى 5 ملايين ريال.
ولعب الطريس، الذي يجيد في خط الوسط أيضًا، 19 مباراة مع الاتفاق، في الموسم الماضي 2019-2020، سجل خلالها هدف، وصنع 4 آخرين.
* عبدالله الحمدان
المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 سنة، اقترب من الرحيل عن نادي الشباب، بعد رفضه تجديد عقده رسميًا، وسط اهتمام كبير من الهلال، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وبرز اسم الحمدان بقوة، في عام 2018، عندما تألق في تجربته الاحترافية مع شباب سبورتنج خيخون الإسباني، والذي انتقل إليه لمدة 6أشهر على سبيل الإعارة.
وبعد العودة إلى الشباب من جديد، لعب الحمدان، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها4 أهداف.
المصدر : ملاعب
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