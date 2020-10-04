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الأحد، 04-10-2020 11:25 ص

الهلال : عودة بقية بعثة الفريق إلى الرياض بعد تعافيهم من كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف نادي الهلال السعودي، عن عودة بقية بعثة الفريق من العاصمة القطرية الدوحة، امس السبت، بعد شفائهم من الإصابة بوباء “كوفيد 19".

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على ”تويتر“،السبت: ”يصل بعد قليل الرباعي محمد جحفلي ومحمد كنو وناصر الدوسري ومحمد الكنيدري، واثنين من أعضاء الجهازين الفني والطبي، وذلك بعد تعافيهم من فيروس كورونا، إضافة إلى مدير عام الكرة سعود كريري، الذي تواجد مع بقية المصابين في قطر“.

وعادت بعثة الهلال على دفعات إلى الرياض، حيث رفض الاتحاد الآسيوي مغادرة أي فرد دون التأكد من تعافيه من فيروس كورونا، من خلال مسحتين طبيتين.

وأشار النادي إلى أن التدريبات ستنطلق مساء الأربعاء المقبل، استعدادا لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ومنافسات الموسم الجديد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتبر الهلال منسحباً من دوري الأبطال، بعد أن أخفق في تقديم القائمة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض مباراته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد أن ضرب كورونا صفوفه.

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المصدر : ملاعب 

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