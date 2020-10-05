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الإثنين، 05-10-2020 03:03 م

الهلال في خطر !

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الوكيل الإخباري _ أوضح فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال من خلال تصريحات تلفزيونية بأن إدارته لا تنوي التعاقد مع اللاعبين لمجرد أن البعض يريد ذلك بينما ستكون تلك التعاقدات مع من يحتاجه الفريق الأول لكرة القدم.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020 وقد اختتم المسابقة في المركز الأول برصيد 72 نقطة ويكون بفارق 8 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني.

وعانى نادي الهلال من ظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، حيث ودع الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا بفرمان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد إصابات فيروس كورونا التي ضربت بعثة الفريق وعدم القدرة على توفير 13 لاعبا في مباراة الفريق بالجولة الأخيرة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وبعدها أعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة واستبعاد الهلال حامل اللقب من البطولة، بسبب مخالفة لوائح البطولة، ليعود الزعيم بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية.

وخسر الهلال في (مركز صناعة اللعب الهجومي)  برحيل كارلوس إدواردو إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الذي يعد الهداف التاريخي لأجانب نادي الهلال على مر التاريخ وقدم مواسم أكثر من رائعة بقميص الزعيم.

لذا سيفكر الهلال في التعاقد مع لاعب آخر يكون بديلا لإدواردو في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خربين إلى أين؟
كما أكدت العديد من التقارير خلال اليومين الماضيين استقرار إدارة الزعيم، على الاستغناء عن النجم السوري عمر خربين على سبيل الإعارة فقط، وليس عن طريق البيع النهائي.

وخربين كان أفضل من يعوض غياب المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقدم مستوى رائعا في معظم مشاركته المحلية والآسيوية، ومن أفضل اللاعبين الذين يجيدون اللعب في المراكز الأربعة الهجومية؛ رأس الحربة، مهاجم طرف، مهاجم ثانٍ وصانع ألعاب.

جوميز لا يكفي
ويُعد محترف نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، (35 عاما) من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين، ويمتاز اللاعب الفرنسي ذو الأصول السنغالية بحاسة تهديفية كبيرة؛ كانت عاملا رئيسيا في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني.


وقاد جوميز الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2019، وفاز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب، كما قاد الزعيم للفوز بدوري المحترفين موسم 2019-2020، واحتل وصافي هدافي المسابقة برصيد 27 هدفًا، ويظل السؤال الاهم من يعوض غياب المهاجم الفرنسي  في حالى الايقاف او الاصابة؟

الشهري البديل
يعتبر صالح الشهري، مهاجم فريق الهلال البديل الثاني في مركز رأس الحربة بعد الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتواجد اللاعب مع الهلال 17 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة وذلك بحسب أرقامه في موقع “ترانسفير ماركت”.

وبالنظر في أرقام الشهري يظهر أن الهلال من الصعوبة اعتماده على اللاعب بشكل كامل في حال غياب جوميز .

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المصدر : ملاعب 

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