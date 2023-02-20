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الإثنين، 20-02-2023 03:50 م

الهلال يبحث عن تأهل جديد من بوابة الأندية الإماراتية

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الوكيل الإخباري -  يبحث الهلال السعودي، عن التأهل التاسع لربع النهائي في النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقى شباب الأهلي دبي، مساء اليوم على ملعب ستاد الجنوب في قطر، ضمن دور 16.

ونجح الهلال في التأهل 8 مرات لربع النهائي من قبل في مواسم 2007- 2010 - 2012 -2014 -2015 -2017 - 2019 -2021.
 
ويعتبر هذا اللقاء الـ6 بين الهلال وفريق إمارتي في الأدوار الإقصائية بالبطولة.
 
ونجحت الفرق الإماراتية في التأهل مرتين من بوابة الهلال، فيما رجحت كفة الزعيم بفارق انتصار واحد (3 مرات).
 
وتعرض الهلال للإقصاء من الوحدة في دور الـ8 2007، وشباب الأهلي في نصف نهائي 2015.
 
في المقابل، تمكّن الأزرق من إقصاء بني ياس في 2012 من ثمن النهائي، والعين من نصف نهائي 2014، ودور الـ8 2017.
 
ويعد هذا اللقاء رقم 93 بين الهلال والأندية الإماراتية بكل البطولات، ولعب الزعيم 38 مواجهة أمام 7 فرق منها في المسابقة القارية، سواء في المجموعات أو بالأدوار الإقصائية.
 
 وفاز الهلال في 17 مباراة وتعادل في 13 وخسر 8 مواجهات، وسجل هجومه 60 هدفًا، واهتزت شباكه 42 مرة.
 
ويعد العين أكثر فريق إماراتي واجه الهلال بـ 13 مباراة، يليه شباب الأهلي دبي بـ 10، و4 لقاءات لكل من الجزيرة والشارقة والوحدة، والتقى بالشباب مرتين وبني ياس مرة واحدة.
 
وعلى مستوى الهلال وشباب أهلى دبي، التقى الفريقان 14 مرة بمختلف المسابقات، فاز الهلال في 6 منها، مقابل 4 لشباب الأهلي دبي، بينما حضر التعادل 4 مرات.

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