الهلال يبلغ البليهي بتفعيل تمديد عقده

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، الثلاثاء، أن الهلال أبلغ مدافعه الدولي علي البليهي بتفعيل تمديد عقده لمدة عام إضافي.



وكان من المقرر أن ينتهي عقد علي البليهي الموسم الجاري (2023-2024)، لكنه يشتمل على فقرة أفضلية التمديد لموسمً آخر.



ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة شركة الهلال اتَّفقت مع المدافع الدولي على تمديد العقد بمزايا العام الأول، والمقابل المالي نفسه.



وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الهلال تجديد عقد البليهي بعد عودته من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023، التي ستجري في قطر.



يأتي ذلك تأكيدا لما نشره كووورة قبل أكثر من أسبوع، بأن الهلال قرر تفعيل بند التمديد بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.



وشارك علي البليهي مع الهلال منذ انضمامه إليه في 2017، قادما من الفتح، في 191 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفا واحدا.



وفي الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين (2023-2024) ظهر البليهي في 17 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.

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