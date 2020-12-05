الهلال يتعرض لضربة قاسية

الوكيل الإخباري _ عاود لاعبو فريق الهلال تدريباتهم عصر امس الجمعة، بعد تغلبهم على الفتح بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.اضافة اعلان
واشتمل مران الهلال اليوم على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء الأخير، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين ومناورة لياقية للاعبين على جزء من الملعب.
وأعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تواجد الكولومبي جوستافو كويلار في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير شعوره بآلام في عضلة الساق.
ويواصل فريق الهلال استعداداته للمواجهة القادمة ضد الرائد والمقرر إقامتها يوم الإثنين في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.
ويلعب الهلال مباراته ضد الرائد يوم الإثنين، في تمام الساعة الـ4:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:50 بتوقيت أبو ظبي.
ويحتل الهلال المركز الأول بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة بعد فوزه على الفتح بـ3-0 بالجولة السادسة.
المصدر : ملاعب