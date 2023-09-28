الهلال يتفاوض على ملعب جديد.. واحتفالية لتكريم النصر

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن اجتماع مرتقب اليوم الخميس، بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال.



وبحسب ما ذكر برنامج "أكشن مع وليد"، فإن الاجتماع سيشهد التفاوض حول ملعب "بوليفارد هول" التابع لموسم الرياض، ليكون الملعب الرسمي للزعيم ويستضيف مبارياته بداية من الدور الثاني من دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، أي مع نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.



وأشار البرنامج إلى أن منظمي موسم الرياض اقترحوا أحد يومي 29 أو 30 أكتوبر/تشرين المقبل لإقامة احتفالية للنصر، بطل كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، مضيفا أنهم ينتظرون موافقة إدارة "العالمي".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن أن الملعب سيُشبه ملعب "فيلتينس أرينا" الخاص بنادي شالكه الألماني.



ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة واحدة.

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