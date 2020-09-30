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الأربعاء، 30-09-2020 12:38 م

الهلال يجدد عقد نجمه .. تطور مفاجئ

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الوكيل الإخباري _ فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم السوري عمر خربين، مع نادي الهلال.

وأنباء قوية أكدت خلال اليومين الماضيين، استقرار الهلال، على الاستغناء عن خربين، وسط اهتمام قوي من الزمالك المصري، للتعاقد معه في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "اليوم"، فإن إدارة الهلال، قررت التخلي عن خربين، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة فقط، وليس البيع النهائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل خروج النجم السوري معارًا، سيقوم بتجديد عقده مع الهلال، والذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

وأوضحت أن قرار التجديد مع خربين، يأتي رغبة من إدارة الهلال، في إمكانية الاستعانة بخدمات اللاعب مستقبلًا.

وكشفت الصحيفة، عن أن الزمالك، هو بالفعل الأقرب للحصول على خدمات عمر خربين، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.


المصدر : ملاعب

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