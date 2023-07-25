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الثلاثاء، 25-07-2023 01:37 م

الهلال يجهز خطة لإقناع نجم برشلونة

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الوكيل الإخباري -  يدرس نادي الهلال السعودي، تعزيز صفوفه بصفقة مميزة للغاية من نظيره برشلونة.

وأوضحت بعض التقارير، أن الهلال قدم عرضا يبلغ 300 مليون يورو لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لكن اللاعب لا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الهلال يسعى للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي في 2024، مشيرة إلى أن اهتمام النادي السعودي بمهاجم برشلونة ليس بالأمر الجديد.

وأشارت إلى أن الهلال سبق أن قدم عرضا كبيرا للمهاجم البولندي هذا الصيف، لكن اللاعب فضل الاستمرار مع برشلونة.

وأوضحت أن الهلال يجهز عرضا جديدا من أجل ليفاندوفسكي، لكن سيقدمه في صيف 2024، قبل عام واحد من انتهاء عقد ليفا مع برشلونة في 2025.

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