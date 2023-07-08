السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:44 م

الهلال يحاول التخلص من ورطة برازيلية

7202381301544379087


الوكيل الإخباري -  تحاول إدارة الهلال السعودي التخلص من أحد لاعبيه على سبيل الإعارة لصالح كروزيرو البرازيلي الذي كثف من اتصالاته مع الزعيم مؤخرًا.

وخفف الهلال بالفعل من أزمته مع لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا عندما أعاره للوحدة الإماراتي الموسم الماضي، الذي شارك معه في 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وقبل انتقاله للوحدة الإماراتي بالإعارة كان بيريرا أغلى صفقات الفريق الهلالي، حيث كانت قيمته التسويقية 8 ملايين يورو، لكنها تراجعت الآن إلى 7 فقط.

وكان الهلال قد اشترى عقد بيريرا من ويست بروميتش الإنجليزي في 2021 بمبلغ قياسي بلغ 18 مليون يورو، لكن اللاعب لم يكن مقنعًا منذ انضمامه للزعيم.

ويحاول الهلال التخلص من بيريرا، بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق الهلالي بقيادة جورجي خيسوس، حيث لم يتم ضمه للمعسكر المقام حاليًا بالنمسا.

وحسب تقرير لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن كريزيرو دخل الصفقة في محاولة لإعارة اللاعب، رغم أنه من الصعب إتمامها بسبب ظروفه مالية.

وأوضحت الشبكة أن إتمام الصفقة يتطلب تكيف اللاعب والهلال مع شروط كروزيرو المالية، لكن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين، وقد تحسم هذا الأسبوع.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720238124418335683558

توقيع عقود صفقة برشلونة الجديدة

720238112824228419138

مانشستر يونايتد ممنوع من التعاقد مع مبابي

720238114228661170282

14 ميدالية للأردن في دورة الألعاب العربية

720238113941331588601

منتخب اليد يخسر أمام السعودية بالدورة العربية

72023810656891961929

تحديد موعد حفل تقديم ميسي في إنتر ميامي

72023893525494274918

ريال مدريد يطلب قرضا لإنجاز صفقة مبابي

أخبار متعلقة
6202320113026717326125

كوليبالي يوافق على عرض الهلال

620231910234455067762

الهلال يصفع برشلونة

6202311134518198097494

مورينيو يرفض عرضًا لتدريب الأهلي السعودي

620231191619292711864

شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي

620231194118574066598

الوحدات يوافق على اعتزال اللاعب الدميري

6202311111716844456927

برشلونة يفتح ذراعيه لاستقبال بطل أوروبا