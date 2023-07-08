الهلال يحاول التخلص من ورطة برازيلية

الوكيل الإخباري - تحاول إدارة الهلال السعودي التخلص من أحد لاعبيه على سبيل الإعارة لصالح كروزيرو البرازيلي الذي كثف من اتصالاته مع الزعيم مؤخرًا.



وخفف الهلال بالفعل من أزمته مع لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا عندما أعاره للوحدة الإماراتي الموسم الماضي، الذي شارك معه في 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.



وقبل انتقاله للوحدة الإماراتي بالإعارة كان بيريرا أغلى صفقات الفريق الهلالي، حيث كانت قيمته التسويقية 8 ملايين يورو، لكنها تراجعت الآن إلى 7 فقط.



وكان الهلال قد اشترى عقد بيريرا من ويست بروميتش الإنجليزي في 2021 بمبلغ قياسي بلغ 18 مليون يورو، لكن اللاعب لم يكن مقنعًا منذ انضمامه للزعيم.



ويحاول الهلال التخلص من بيريرا، بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق الهلالي بقيادة جورجي خيسوس، حيث لم يتم ضمه للمعسكر المقام حاليًا بالنمسا.



وحسب تقرير لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن كريزيرو دخل الصفقة في محاولة لإعارة اللاعب، رغم أنه من الصعب إتمامها بسبب ظروفه مالية.



وأوضحت الشبكة أن إتمام الصفقة يتطلب تكيف اللاعب والهلال مع شروط كروزيرو المالية، لكن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين، وقد تحسم هذا الأسبوع.

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