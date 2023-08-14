الهلال يحدد موعد تقديم نيمار

الوكيل الإخباري - بات نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على أعتاب التوقيع الرسمي للهلال السعودي، خلال الصيف الحالي.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين".



وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".



وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.

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