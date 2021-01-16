الهلال يحسم صفقته المدوية خلال ساعات

الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي ماركو كورادي، عن تطورات مثيرة، في مستقبل النجم البرازيلي الكبير أليكس تيكسيرا.



وتيكسيرا البالغ من العمر 30 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، في الوقت الحالي، بعد نهاية عقده مع جيانغسو، بطل الدوري الصيني، في الأول من يناير الحالي.



ومنذ الصيف الماضي، واسم تيكسيرا، ارتبط بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل أن يظهر اسم النصر بقوة، على الساحة.





وأعلن كورادي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رفض تيكسيرا، عرضًا من دينامو كييف الأوكراني، للتعاقد معه في الشتاء الحالي.



وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الرغبة الأولى للنجم البرازيلي، هي الانضمام إلى الهلال، حيث ينتظر حسم الصفقة، خلال الساعات القليلة القادمة.



وأصبحت صفقة انتقال تيكسيرا، إلى الهلال، أقرب من أي وقتٍ مضى، بعد استغناء الزعيم بشكل رسمي، عن مهاجمه السوري عمر خربين، ووجود مكان شاغر للاعب أجنبي.





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المصدر : ملاعب



