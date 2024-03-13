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الأربعاء، 13-03-2024 03:29 م

الهلال يدخل موسوعة غينيس ورئيس النادي السعودي يعلق

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الوكيل الإخباري - بات نادي الهلال السعودي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ 28 فوزا متتاليا في البطولات الرسمية، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وجاء ذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتحاد السعودي الثلاثاء، 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بملعب "الجوهرة المشعة"، ليتفوق 4-0 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية،

واستطاع الهلال بفوزه كسر رقم نادي ذا نيو سينتس الويلزي الذي تحقق في عام 2016.

فيما يلي قائمة الأندية صاحبة أطول سلسلة انتصارات في التاريخ:

1- الهلال السعودي – 2024 (28 فوزا).

2- ذا نيو سينتس الويلزي – 2016 (27 فوزا). 

3- أياكس الهولندي – 1971-1972 (26 فوزا). 

4-  أياكس الهولندي – 1955 (25 فوز). 

5-  كوريتيبا البرازيلي – 2011 (24 فوزا). 

6-  بايرن ميونخ الألماني – 2020 (23 فوزا). 

7- ريال مدريد الإسباني – 2014 (22 فوزا). 

8-  مانشستر سيتي الإنجليزي – 2020-2021 (21 فوزا). 

9-  رينجرز الاسكتلندي – 2013 (20 فوزا).

ووعد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، بإنجازات جديدة بعد تحقيق الفريق رقما قياسيا تاريخيا وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "الهلال في "غينيس"، رقم آخر يسجل للمملكة، وللمسيرة بقية، غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن والهلال".

مضيفا: "ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا، دعمكم وتكاتفكم - بعد فضل الله - هو سبب هذه المسيرة التي نهدف أن يكون ختامها إسعادكم عبر منصات الذهب".

بذلك ضرب الهلال موعدا ناريا مع نادي العين الإماراتي الذي أقصى بدوره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، يومي 16 و23 أبريل المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن "الزعيم" يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 12 نقطة بعد انقضاء 23 جولة.

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