السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة فريق صحفي لبناني بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المرصد الأورومتوسطي: ندعو لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

سفير أمريكي سابق لدى "تل أبيب": حماس لن تهزم

جيش الاحتلال: 472 قتيلاً منذ الـ7 أكتوبر و 140 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في غزة

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في جباليا

الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري وإربد ثانيا ولا أمطار جنوبي المملكة خلال 24 ساعة

سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 32 معتقلا

من مسافة صفر .. أحد مجاهدي القسام يقتل 4 جنود اسرائيليين

السبت، 23-12-2023 01:00 م

الهلال يرد على طلب الاتفاق

1220232310274321804597


الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية موقف الهلال من إعارة نجمه إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحسب برنامج "برا 18"، المذاع عبر قناة "SSC"، فإن مسؤولو الاتفاق تواصلوا شفهيا مع نظرائهم في الهلال للحصول على خدمات عبد الإله المالكي، نجم الزعيم، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي، خصوصا في ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة.

لكن الهلال رد على الاتفاق بأنه لن يخوض في أي تفاصيل خاصة بإعارة لاعبيه لحين اتضاح الرؤية الفنية خلال الفترة المقبلة، تجنبا لإصابة لاعبيه الأساسيين.

اضافة اعلان


ووفقا للبرنامج نفسه، أبلغ وكيل المالكي إدارة الاتفاق بأن استعارة اللاعب ستكلف النادي 10 ملايين ريال، إضافة إلى راتب مليون ريال.

ورغم أن إدارة الاتفاق ترى أن المبلغ كبير ومبالغ فيه، إلا أن إدارة النادي مازالت متمسكة بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشار البرنامج إلى أن أكثر من ناد دخل في مفاوضات مع الهلال لضم لاعبيه على سبيل الإعارة، لكن إدارة الزعيم تنتظر التقرير الفني من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

يذكر أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق، صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة النصر أمس الجمعة بأن "النادي سيدخل فترة الانتقالات الشتوية بقوة، بحثا عن تدعيم صفوف الفريق".

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202323105129912878877

لابورتا وبيريز يضعان خطة جديدة في السعودية

12202323103958320002481

برشلونة يربط أزمة دوري الأبطال بالسوبرليج

12202323101552378946765

حكم عراقي يعلق على قرار إيقافه بسبب وشم (صورة)

1220232394923490019983

إعارة ميسي إلى برشلونة مباراة واحدة

1220232394235751666356

السيتي يحرز الخماسية التاريخية

1220232393025207407852

الغارديان تكشف قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2023 - أسماء

أخبار متعلقة
1220231810440180692810

الديربي يشعل الشرارة.. ماذا حدث بين جيسوس والفرج؟

1220233135729463344672

الكشف عن عقوبة البليهي بعد لقطته المستفزة لجماهير النصر

122023310815619046393

غرس العلم واستفزاز الكبار.. أوراق سوداء في صحيفة أخطاء البليهي

1120232614305256011318

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

1120232685923597418949

عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو