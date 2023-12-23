الهلال يرد على طلب الاتفاق

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية موقف الهلال من إعارة نجمه إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل.



وحسب برنامج "برا 18"، المذاع عبر قناة "SSC"، فإن مسؤولو الاتفاق تواصلوا شفهيا مع نظرائهم في الهلال للحصول على خدمات عبد الإله المالكي، نجم الزعيم، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي، خصوصا في ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة.



لكن الهلال رد على الاتفاق بأنه لن يخوض في أي تفاصيل خاصة بإعارة لاعبيه لحين اتضاح الرؤية الفنية خلال الفترة المقبلة، تجنبا لإصابة لاعبيه الأساسيين.

اضافة اعلان



ووفقا للبرنامج نفسه، أبلغ وكيل المالكي إدارة الاتفاق بأن استعارة اللاعب ستكلف النادي 10 ملايين ريال، إضافة إلى راتب مليون ريال.



ورغم أن إدارة الاتفاق ترى أن المبلغ كبير ومبالغ فيه، إلا أن إدارة النادي مازالت متمسكة بالحصول على خدمات اللاعب.



وأشار البرنامج إلى أن أكثر من ناد دخل في مفاوضات مع الهلال لضم لاعبيه على سبيل الإعارة، لكن إدارة الزعيم تنتظر التقرير الفني من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.



يذكر أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق، صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة النصر أمس الجمعة بأن "النادي سيدخل فترة الانتقالات الشتوية بقوة، بحثا عن تدعيم صفوف الفريق".

ملاعب