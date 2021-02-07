الهلال يرفض صفقة تيكسيرا

الوكيل الإخباري _ لمدة شهر كامل، ولا صوت يعلو في الهلال، سوى على صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، جناح جيانغسو الصيني السابق.

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والهلال بطل الثلاثية التاريخية في 2019-2020، يُعاني من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع كأس الملك، من دور الـ16، وخسر لقب السوبر، وتراجع للمركز الثالث في الدوري.





وخلال الساعات الماضية، كشفت تقارير صحفية، عن أن اللاعب البرازيلي، رفض عرض الهلال، رغم الاتفاق المبدئي بينهما، حيث فضل العودة إلى بلاده البرازيل، بضغط مباشر من زوجته.



وكشف ابن عبدالعزيز في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن تيكسيرا، اشترط استلام كامل مقدم العقد، للانضمام رسميًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإدارة الهلالية، وافقت على شرط تيكسيرا، ولكنها لم تقم حتى الآن، بتحويل المبلغ إلى اللاعب.



لاعب برازيلي من مواليد 6 يناير 1990، حيث بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي فاسكو دي غاما، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في 2008.



وفي عام 2010، خاض تيكسيرا، أول تجربة احترافية خارج البرازيل، بانتقاله إلى شاختار دونتسيك الأوكراني، الذي لعب في صفوفه على مدار 6 سنوات كاملة.

وأتم جيانغسو، في عام 2016، صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي، بمبلغ مالي ضخم، وصل إلى 45 مليون يورو.



ومع الفريق الصيني، لعب تيكسيرا، الذي يجيد إلى جانب الجناح الأيمن، اللعب كمهاجم صريح وصانع ألعاب، 153 مباراة رسمية، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 43 آخرين.



وطوال مسيرته الاحترافية، سجل تيكسيرا، 172 هدفًا وصنع 72 آخرين، خلال 428 لقاءً رسميًا في مختلف البطولات والمسابقات.





ولكن، الإعلامي الرياضي خالد بن عبدالعزيز، فجر مفاجأة جديدة، بأن الهلال، هو الذي تراجع عن اتفاقه مع تيكسيرا، وليس العكس.





المصدر : ملاعب



