الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

اعلان فرص عمل في اربد

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

25 ألفا و757 شكوى عامة تعامل معها الحكام الإداريين العام الماضي

الأحد، 02-04-2023 01:20 م

الهلال يزيح الاتحاد عن عرش تاريخي

42023210447925031572


الوكيل الإخباري -  بات الهلال أكثر فريق حصدا للنقاط في شهر رمضان بتاريخ دوري المحترفين، بعد أن كسب ضيفه الخليج بنتيجة 2-0 مساء أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 16.

ووصل أزرق العاصمة للنقطة 34 من 13 مباراة خاضها في شهر رمضان بعهد المحترفين منذ بدايته موسم 2008.
 
وتجاور الهلال رقم الاتحاد الذي توقف رصيده عند 32 نقطة ليتراجع للمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط في شهر رمضان.
 
لعب الهلال في شهر رمضان 13 مواجهة حتى أمس فاز في 11 وتعثر مرتين فقط، عندما تعادل وخسر أمام هجر والفتح على التوالي، في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 20122013.
 
وأكمل الهلال هيمنته على مبارياته ضد الخليج، محققا فوزه ال8 بدوري المحترفين بنسبة تصل إلى 100%، وحافظ على نظافة شباكه للمرة ال7.
 
وهذه هي ثاني مرة يكسب فيها الهلال مباراة بعد فترة التوقف بالموسم الجاري، حين كسب لقاء الباطن بعد مونديال قطر بنتيجة 3-1.

 
وخسر الهلال مباراة التعاون بنتيجة 2-1، بعد فترة التوقف الأولى هذا الموسم في الجولة ال5 من دوري روشن للمحترفين.
 
وهذا هو الفوز ال4 على التوالي بكل المسابقات وال3 تواليا في دوري المحترفين منذ خسارة الفريق أمام الفتح 2-1 في 6 مارس/أذار الماضي، ضمن الجولة ال18 من عمر الدوري.
 
وحافظ الهلال على نظافة شباكه للمباراة ال3 على التوالي بعد مواجهات التعاون والاتفاق وأخيرا الخليج.

 
وتتبقى للهلال مباراة مؤجلة واحدة أمام الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة ال17 لدوري المحترفين.
 
وفي حال انتصار الزعيم فإنه سيرفع عدد نقاطه إلى 45 ليزيح الشباب من المركز ال3 بفارق نقطة، ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط و4 نقاط مع الوصيف النصر.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232134640345408210 (1)

نبأ سعيد لتشافي قبل الكلاسيكو

42023214246668643563 (1)

ريال مدريد مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو

420232105040612764834

باريس سان جيرمان في مهمة استعادة الانتصارات أمام ليون بالدوري الفرنسي

420232103713962746884

برشلونة: المستقبل سيخبرنا عن صفقة ميسي

42023293625827140491

الجزيرة يجدد عقود 4 لاعبين

42023210253512866040

نابولي يستضيف ميلان في قمة الجولة الـ28 بالدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
320237111031661467263 (1)

انقلاب جديد في مانشستر يونايتد.. والضحية القائد (فيديو)

320237102433555348969

نجم الهلال السابق يتوقع هوية بطل كأس الملك سلمان

32023710550307278985

بيان رسمي يثير غضب ريال مدريد

3202379939468075889

ماذا فعل مدرب مانشستر يونايتد بلاعبيه بعد الخسارة أمام ليفربول؟

320236153253109478686

دوري أبطال أوروبا.. برنامج إياب الدور ثمن النهائي

320236155045692513858 (1)

الخطيب بطلا للعرب في الشطرنج