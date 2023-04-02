الهلال يزيح الاتحاد عن عرش تاريخي

الوكيل الإخباري - بات الهلال أكثر فريق حصدا للنقاط في شهر رمضان بتاريخ دوري المحترفين، بعد أن كسب ضيفه الخليج بنتيجة 2-0 مساء أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 16.



ووصل أزرق العاصمة للنقطة 34 من 13 مباراة خاضها في شهر رمضان بعهد المحترفين منذ بدايته موسم 2008.



وتجاور الهلال رقم الاتحاد الذي توقف رصيده عند 32 نقطة ليتراجع للمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط في شهر رمضان.



لعب الهلال في شهر رمضان 13 مواجهة حتى أمس فاز في 11 وتعثر مرتين فقط، عندما تعادل وخسر أمام هجر والفتح على التوالي، في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 20122013.



وأكمل الهلال هيمنته على مبارياته ضد الخليج، محققا فوزه ال8 بدوري المحترفين بنسبة تصل إلى 100%، وحافظ على نظافة شباكه للمرة ال7.



وهذه هي ثاني مرة يكسب فيها الهلال مباراة بعد فترة التوقف بالموسم الجاري، حين كسب لقاء الباطن بعد مونديال قطر بنتيجة 3-1.





وخسر الهلال مباراة التعاون بنتيجة 2-1، بعد فترة التوقف الأولى هذا الموسم في الجولة ال5 من دوري روشن للمحترفين.



وهذا هو الفوز ال4 على التوالي بكل المسابقات وال3 تواليا في دوري المحترفين منذ خسارة الفريق أمام الفتح 2-1 في 6 مارس/أذار الماضي، ضمن الجولة ال18 من عمر الدوري.



وحافظ الهلال على نظافة شباكه للمباراة ال3 على التوالي بعد مواجهات التعاون والاتفاق وأخيرا الخليج.





وتتبقى للهلال مباراة مؤجلة واحدة أمام الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة ال17 لدوري المحترفين.



وفي حال انتصار الزعيم فإنه سيرفع عدد نقاطه إلى 45 ليزيح الشباب من المركز ال3 بفارق نقطة، ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط و4 نقاط مع الوصيف النصر.

اضافة اعلان

ملاعب