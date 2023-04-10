الهلال يستدرج الطائي لخطف المركز الثالث بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق الهلال نظيره الطائي مساء اليوم الإثنين في الجولة 23 من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة العاشرة مساء.



ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، في حين يأتي الطائي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.



ويطمح الهلال للخروج من الحالة السيئة التي لحقت به بعد الهزيمة من الشباب وفقدان المركز الثالث لصالح الليوث وسيقاتل للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة لاستعادة المركز الثالث.



خسر الأزرق مباراة هامة أمام الشباب بثلاثية نظيفة، وسط انتقادات حادة لأداء الحكم ويعتبر أي تعثر آخر للهلال من شأنه أن يكون بمثابة إعلان عن خسارة لقب الدوري وفشل الحفاظ عليه للمرة الرابعة على التوالي، في ظل حالة الاتحاد والنصر المميزة للغاية.

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