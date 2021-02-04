الهلال يستعد لصفقات مدوية .. وجوميز في خطر

الوكيل الإخباري_ دخل مجلس إدارة نادي الهلال، في مفاوضات مكثفة، مع عدد من النجوم الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.



والهلال يملك 6 لاعبين أجانب فقط، في صفوفه، بعد انتقال المهاجم السوري عمر خربين، إلى الوحدة الإماراتي، مع شكوك حول مستقبل عدد من الأسماء الأخرى؛ في مقدمتها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندريه كاريلو.







ووفقًا لعدد من التقارير الصحفية، طلب جيوفينكو وكاريلو، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، سواء في الميركاتو الشتوي الحالي، أو الصيف القادم، والعودة إلى الملاعب الأوروبية.



* صفقات جديدة..

وأقوى الأسماء الأجنبية، التي ارتبطت بنادي الهلال، خلال الساعات الماضية؛ هي: "المهاجم الرأس أخضري دجانيني تفاريس، والجناح البرازيلي أليكس تيكسيرا".



ودجانيني تفاريس البالغ من العمر 29 سنة، يلعب حاليًا في صفوف طررابزون سبور التركي، والذي انضم إليه في الصيف الماضي، بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



أما تيكسيرا "30 سنة"، فلا يرتبط بعقد مع أي نادي، في الوقت الحالي، بعد الرحيل عن صفوف جيانغسو، بطل الدوري الصيني، في النسخة الأخيرة.



وستؤثر الصفقتان، بشكل مباشر، على 3 نجوم داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ وهم:

1- المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز "35 سنة".

2- الجناح البيروفي أندريه كاريلو "28 سنة".

3- الساحر سالم الدوسري "29 سنة".



* بافيتيمبي جوميز

حسب آخر التقارير، فإن الهلال، اتفق مع طرابزون سبور، على شراء دجانيني، في الشتاء الحالي، مع تركه للفريق التركي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.



وإذا صدقت التقارير، فإن دجانيني سينضم إلى الهلال، بداية من الموسم القادم، ما يعني الاستغناء عن جوميز، ومخالصته ماليًا، قبل عام من نهاية عقده في يونيو 2022.



* أندريه كاريلو

في حال ضم الهلال، النجم البرازيلي تيكسيرا، فإنه سيحجز مكانه على الجناح الأيسر، مع تويل سالم الدوسري، إلى الجناح الأيمن، الذي يلعب فيه كاريلو.

وهنا.. قد يوافق الهلال، على بيع عقد كاريلو، الممتد حتى يونيو 2023، لأحد الأندية التي ترغب في ضمه.



* سالم الدوسري

تحويل سالم الدوسري، إلى الجناح الأيمن، قد يثير غضبه بشدة، خاصة أنه أعرب في وقت سابق، عن عدم ارتياحه في هذا المركز، وتفضيله اللعب على الجانب الأيسر.

وغضب الدوسري، قد يجعله يجدد طلبه، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، لتحقيق حلمه، بخوض تجربة احترافية خارج المملكة.











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المصدر : ملاعب



