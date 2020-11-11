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الأربعاء، 11-11-2020 01:00 م

الهلال يستعيد ابرز نجومه

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الوكيل الإخباري _ يقترب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، من استعادة أبرز نجومه، خلال الفترة القادمة، بعد غياب طويل دام أكثر من 9 أشهر تقريبًا، بحسب ما كشفت عنه آخر المستجدات الصحفية.
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والزعيم يظهر بمستويات رائعة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت قيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو، حيث انتصر في 3 مناسبات، بينما تعادل في مرة وحيدة.

وذكرت صحيفة الرياضية، في الصفحة الأولى من عددها الورقي الصادر صباح اليوم الأربعاء، أنها علمت من مصادر خاصة في الهلال، بأن عبد الله عطيف، سيكون في أتم الجاهزية البدنية، للمشاركة في المباريات، بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

الصحيفة أوضحت أن عطيف كان بإمكانه أن يشارك في المواجهات السابقة من الدوري، لكن الجهاز الطبي فضل إراحته، خاصة أنه لم يظهر في أي مباراة منذ إصابته بفبراير الماضي، أثناء لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.


المصدر : ملاعب

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