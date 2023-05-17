الهلال يستهدف التعاقد مع هوغو لوريس حارس توتنهام

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي هوغو لوريس سيغادر فريقه توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الجاري، لينتقل إلى أحد الأندية السعودية، ليسدل الستار على 11 عامًا متتاليًا بين أروقة النادي اللندني.



ووفقًا لما ذكره الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، سانتي أونا، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، فإن "نادي الهلال السعودي يعمل بالفعل على التعاقد مع هوغو لوريس، لينضم إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل".



وبجانب عرض الهلال يمتلك الحارس الفرنسي الذي يمتد عقده إلى صيف 2024 عدة عروض أخرى أبرزها عرض نادي تشيلسي، وقد يعزز قبوله رغبته في خوض المنافسات الأوروبية مقارنة بعرض الهلال السعودي الذي سيكون براتب مغرٍ يبلغ ثلاثة أضعاف راتبه الحالي.



صاحب الـ36 عامًا أمضى مع نادي توتنهام 11 عامًا قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.



وأعلن ريان ماسون، مدرب توتنهام هوتسبير، في وقت سابق، انتهاء موسم لوريس، وذلك بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة السبيرز أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكانت المباراة الأخيرة التي شارك بها لوريس مع توتنهام أمام نيوكاسل، وخرج منها على إثر إصابته، انتهت بخسارة فريقه بسداسية مقابل هدف وحيد، كما إن هناك تكهنات برحيله في الصيف المقبل بنسبة كبيرة.



تيتي

إلى ذلك، أكدت صحيفة "Diario Ole" أن البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" اقترب بقوة من قيادة نادي الهلال، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تيتي وافق على سماع عرض الهلال السعودي، على الرغم من رغبته في التدريب بأوروبا".

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وغادر الأرجنتيني رامون دياز إلى بلاده منذ أيام، وذلك قبل انتهاء الموسم الحالي، الذي سيشهد نهاية عقده مع الهلال.



وكان برنامج "صدى الملاعب" أشار إلى أن البرازيلي تيتي يتواجد بالفعل مع وكيل أعماله في الرياض حاليًّا، للتفاوض مع الهلال والتوقيع مع الفريق.



وترك تيتي تدريب البرازيل بعد الخروج المفاجئ من دور الثمانية على يد كرواتيا بركلات الترجيح، في مونديال قطر وسبق له تدريب العين والوحدة بالإمارات.

ويستهدف نادي الهلال السعودي إبرام بضع صفقات قوية في الموسم الجديد، بعدما تم ربط اسمه بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم نفي والد ووكيل اللاعب أخيرًا هذه التقارير.



ونجح الهلال في تحقيق آخر بطولة خاضها هذا الموسم بحصده لقب كأس الملك على حساب الوحدة بضربات الترجيح، ولكنه ابتعد عن المنافسة على صدارة الدوري، بالإضافة لخسارته نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

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