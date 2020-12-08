الهلال يشارك في مونديال 2021 بدون التتويج الآسيوي.. اقتراح مثير

الوكيل الإخباري _ اقتراح مثير يتم تداوله في الوقت الحالي، يُساعد الهلال، في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2021.



والهلال شارك لأول مرة في تاريخه، في مونديال الأندية 2019، والتي استضافته الدوحة القطرية، حيث حل في المركز الرابع.



والاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر تأجيل مونديال 2020، ليقام في فبراير من العام القادم، بالدوحة القطرية أيضًا، مع نقل كأس العالم في النسخة بعد القادمة "2021"، من الصين إلى اليابان.



* اقتراح ناري..

ومن ناحيته، طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتنسيق مع نظيره الياباني، لتنظيم كأس العالم للأندية 2021، بشكل مشترك.





وكشف الغيامة في تصريحات تلفزيونية، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مرحب جدًا، باستضافة المملكة، لمونديال الأندية، بالاشتراك مع اليابان.



* مشاركة هلالية..

وفي حال تنظيم المملكة العربية السعودية، مونديال الأندية 2021، فإن بطل دوري المحترفين، سيشارك في البطولة، باعتباره صاحب الأرض، ودون الحاجة للتتويج بأبطال آسيا.



وهنا، سيكون الهلال، أقوى المرشحين للمشاركة في المونديال، باعتباره صاحب الأرض، نظرًا لإنفراده بصدارة دوري المحترفين 2020-2021، برصيد 19 نقطة، بعد مرور 7 جولات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.



ويبتعد النصر، عن المنافسة نهائيًا، بتواجده في المركز قبل الأخير، برصيد 4 نقاط، بينما يعاني الأهلي والاتحاد والشباب، من تذبذب في النتائج.



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المصدر : ملاعب



