الهلال يشتعل.. ومستقبله مخيف

الوكيل الإخباري _ "مستقبل الهلال مخيف".. هكذا ردد جمهور الزعيم، والأندية المنافسة، بعد تقدم عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في العمر.





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هذه المقولة، بدأت تتلاشى في الأيام الماضية تدريجيًا، بعد تحركات الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، لخطف مجموعة من المواهب السعودية الشابة.





البداية كانت مع الحارس المتألق حبيب الوطيان، الذي تم التعاقد معه من الفتح، ثم الثنائي فواز الطريس وحمد اليامي، وأخيرًا بالصفقة المدوية، المتمثلة في ضم عبدالله الحمدان، مهاجم الشباب.



والهلال أعلن مساء الثلاثاء، التعاقد مع الحمدان "21 سنة"، لمدة 5 أعوام، بداية من الموسم الرياضي القادم 2021-2022.



* صفقة جديدة..

ومنذ قليل، أعلنت صحيفة "البلاد"، دخول نادي عاصمي، في مفاوضات مكثفة مع حسن العمري، نجم القادسية، للتعاقد معه رسميًا.



ولم تكشف الصحيفة، عن اسم النادي، ولكنه في ظل منع النصر، من التعاقدات، يبقى كل من الهلال والشباب، في الصورة.



وقد يكون الشباب، هو المرشح الأقوى لضم العمري، من أجل تعويض انتقال الحمدان، إلى قلعة الزعيم.



ولكن، الهلال أيضًا، يبقى في الصورة بقوة، خاصة أن العمري، يجيد في مركز صناعة اللعب والجناح الأيمن والأيسر، أي قد يكون بديلًا لهتان باهبري، الذي اقترب من الرحيل، كما سيشكل ثنائي محلي عظيم مع الحمدان.



والعمري البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في القادسية، منذ عام 2015، إلا أنه انفجر بشكل غير طبيعي، في الموسم الحالي.



ونجح العمري، في تسجيل 9 أهداف، وصناعة أسيست، خلال 13 مباراة رسمية شارك فيها، في 2020-2021.



المصدر : ملاعب



