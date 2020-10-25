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الأحد، 25-10-2020 01:54 م

الهلال يشكر ممول صفقته الكبرى

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الوكيل الإخباري _ أعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدمت إدارة نادي الهلال بالشكر إلى صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالهلال، على تكفله بقيمة انتقال فيتو إلى الهلال، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، حتى 2023.

واجتاز فيتو الفحوص الطبية، قبل التوقيع رسميًا على عقود الانتقال إلى الهلال، على أن يصل الرياض خلال الأيام القليلة القادمة.

ويلعب لوسيانو فيتو، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، منذ صيف عام 2019، عندما انتقل إليه قادمًا من العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد.

المصدر : ملاعب

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