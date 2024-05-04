الهلال يضرب التعاون بثلاثية ويلامس لقب الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - واصل نادي الهلال سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه التعاون بثلاثية دون رد ،الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

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وتناوب على تسجيل ثلاثية "الزعيم" كل من المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد وصالح الشهري في الدقائق 40، 70 و"90+7".



وبهذا الفوز الجديد، رفع الهلال رصيده إلى النقطة 83 معززا موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق 12 نقطة عن نادي النصر الوصيف.



وبات الهلال بحاجة إلى أربع نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية لتحقيق لقب الدوري.

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