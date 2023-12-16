الهلال يضرب الوحدة.. ويعزز صدارته للدوري السعودي

الوكيل الإخباري - واصل فريق الهلال انتصاراته، حيث فاز على ضيفه الوحدة 2-0، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على، ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



وحضرت ثنائية الهلال بشباك الوحدة بواسطة سعود عبدالحميد وألكسندر ميتروفيتش بالدقيقتين 20 و80.



وعزز الهلال بتلك النتيجة صدارته لجدل الترتيب برصيد 47 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.



الشوط الأول



سيطر الهلال على الكرة بشكل كبير، وحاول إيجاد ثغرة في دفاعات الوحدة لتسجيل هدف المبادرة الأول، ولكن الدفاع والحارس منير محمدي كانوا في الموعد.



وسجل الهلال هدف التقدم في الدقيقة 20، عن طريق الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، بعدما تلقى تمريرة من نيفيز داخل منطقة الجزاء، وسدد من الوضع طائرا يمينية صاروخية سكنت شباك الحارس محمدي.



وكاد النيجيري أوديون إيجالو يعدل النتيجة للوحدة (27)، بعد عرضية من فيصل فجر مرت من الدفاع الهلالي لتصل لإيجالو الذي سددها بركبته، ولكنها ارتطمت بالعارضة، ليضيع هدف التعادل لفرسان مكة المكرمة.



وتوقفت المباراة لأكثر من دقيقتين لسقوط ثنائي الوحدة الدفاع الياميق وأوسكار دوراتي على أرضية الملعب بعد التحام بدني قوي خلال ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعودا لمواصلة اللعب.



وحاول الوحدة هجوميا لتعديل النتيجة، ولكن دفاع الهلال وحارسه بونو تصدوا وتعاملوا كما يجب مع الهجمات، لينهي الزعيم الشوط الأول لصالحه أمام فرسان مكة المكرمة 1-0.



الشوط الثاني



دفع دونيس مدرب الوحدة، بأول أوراقه، بدخول المدافع عبد الله الحافظ وخروج أوسكار دوراتي.



وأطلق كريج جودوين تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بونو بالدقيقة 50.



وحاول فريق الهلال استعادة السيطرة على الكرة ومباغتة الوحدة بهدف ثان.



وتوقفت المباراة بسبب إصابة عضلية للحارس ياسين بونو، ولكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة.



وكاد مالكوم يضيف هدف ثان بالدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة متقنة من سالم الدوسري، ولكن تسديدته اليسارية القوية أبعدها ببراعة منير محمدي لضربة ركنية.



قبل أن يضيف الصربي ميتروفيتش هداف الهلال هدفه الثاني بالدقيقة 80، بعد عرضية متقنة من مالكوم تابعها ميتروفيتش برأسية رائعة بالشباك.

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