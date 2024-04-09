الهلال يطيح بالنصر ويضرب موعدا سادسا مع الاتحاد

الوكيل الإخباري - ضرب الهلال موعدًا ناريًا جديدًا مع غريمه الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما أطاح بجاره النصر بالفوز عليه (2-1) بأبوظبي مساء اليوم الإثنين ضمن الدور نصف النهائي.

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ويلعب الهلال ضد الاتحاد، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في مواجهة سادسة بينهما بكل بطولات الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم حسم المباريات الخمس الماضية (في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية).



سجل ثنائية الهلال سالم الدوسري، ومالكوم في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب، بينما حفظ ساديو ماني ماء وجه النصر بهدف في الدقيقة 90+9.



وأنهى النصر المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد القائد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.



وواصل الهلال سلسلة انتصاراته إذ وصل للفوز رقم 33 على التوالي في كل البطولات، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ.



كما جدد تفوقه على النصر للمرة الثالثة على التوالي في كل البطولات الرسمية والودية، بعد انتصار الدور الأول من الدوري (3-0)، ونهائي كأس موسم الرياض الودية (2-0).



تهديد هنا وهناك



دخل لويس كاسترو، مدرب النصر، برسم تكتيكي جديد بالاعتماد على 5 مدافعين، مقابل الدفع بمهاجمين فقط، هما رونالدو، وماني، بدلًا من الطريقة المعتادة 4-3-3.



في المقابل، فاجأ جورجي جيسوس، مدرب الهلال، منافسه بإقحام عبدالله الحمدان في مركز المهاجم الصريح على حساب صالح الشهري، الذي عوّض غياب ألكسندر ميتروفيتش في آخر مباراتين.



بدأت المباراة سريعة من الطرفين، وبعد دقيقتين أطلق سالم الدوسري تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مثلت التهديد الأول لكن دافيد أوسبينا تألق بإبعادها، ثم تابعها ميشيل ديلجادو بتسديدة أعلى العارضة.



رد عليه رونالدو في الدقيقة الثامنة بانطلاقة سريعة من الجانب الأيمن، ثم تسديدة أرضية زاحفة، انحرفت عن اتجاه المرمى في أولى فرص النصر.



ازدادت خطورة الهلال الهجومية، بعدما تسلم الحمدان كرة بينية رائعة، انفرد على إثرها بأوسبينا وراوغه لكنه تباطأ وابتعد عن المرمى لتضيع الهجمة.



وقابل علي البليهي تمريرة بالرأس بتصويبة مباشرة تجاه المرمى، لكن الحارس الكولومبي واصل تألقه وأبعدها لركنية.



زاد "العالمي" هو الآخر حدّته الهجومية، وتسلم كرة بينية من ماني لينفرد بالمرمى، لكنه سدد مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم.



عاود الزعيم تهديداته على المرمى عندما تلقى مالكوم كرة مرتدة داخل المنطقة، ثم سددها قوية في الدقيقة 38، لكنها جاورت القائم الأيسر.



اهتزت شباك الهلال في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما حوّل أوتافيو كرة عرضية من ماني إلى مرمى ياسين بونو، لكن الحكم رفض احتساب الهدف بداعي تدخل رونالدو المتسلل، الذي حاول اللحاق بالكرة دون أن يلمسها.



شوط أزرق



سيطر الهلال على مجريات الشوط الثاني، وجاء التهديد الأول بعد دقائق معدودة حين ارتقى الحمدان عاليًا ليضرب كرة عرضية برأسه، لكنها كانت أعلى من العارضة.



ضغط الهلال بقوة ما أسفر عن هدف بعد نحو ساعة من اللعب، حيث انطلق الدوسري بعد تمريرة ساحرة من سيرجي سافيتش، ليسدد في أقصى الزاوية اليسرى لشباك أوسبينا.



لم يكتفِ الزعيم بالهدف، وواصل ضغطه بحثًا عن التعزيز، ففي الدقيقة 71 سدد الحمدان كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، تألق أوسبينا في إبعادها.



لكن الحارس الكولومبي لم يستطع التصدي لرأسية مالكوم بعد عرضية متقنة من ميشيل، لتسكن مرمى النصر.



حاول النصر حفظ ماء وجهه لكنه تلقى ضربة قوية بطرد رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد ضرب البليهي دون كرة.



وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تمكن ماني من تسجيل هدف بعد كرة عرضية من البديل عبدالرحمن غريب.

ملاعب