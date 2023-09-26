الهلال يعبر الجبلين (فيديو)

الوكيل الإخباري - صعد نادي الهلال السعودي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نادي الجبلين، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما الإثنين.





ويدين "الزعيم" بالفضل في انتصاره لنجمه البرتغالي روبن نيفيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمدينة حائل.

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وبدأ البرتغالي جورجي جيسوس (69 عاما) المدير الفني لنادي الهلال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الجبلين:



37- ياسين بونو



66- سعود عبد الحميد

7- تمبكتي

3- كوليبالي

12- ياسر الشهراني

7- سلمان

8- روبن نيفيز

29- سالم الدوسري

77- مالكوم

14- الحمدان

9- ألكسندر ميتروفيتش.

وغاب النجم البرازيلي نيمار عن هذه المباراة، الأمر الذي زاد من التكهنات حول دخوله في أزمة مع المدرب جورجي جيسوس.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حدوث مشادة بين نيمار وجيسوس عقب مباراة الهلال ونافباهور الأوزبكي في مستهل مشوار "الزعيم" ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتعادل الهلال على أرضه (1-1) مع ضيفه الأوزبكي مما تسبب في صدمة لجماهير الفريق السعودي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة حدثت في غرفة الملابس حين وبخ جيسوس النجم البرازيلي بشدة أمام باقي اللاعبين ولم يتقبل نيمار هذا الأمر بل وطالب بإقالة المدرب البرتغالي.



وأوضحت الصحيفة أن "نيمار لم يقدم أفضل أداء في المباراة، حيث لم يسجل، ولم يكن سلوكه مثاليا على أرض الملعب، لأنه كان عرضة للطرد وأخطأ في تسجيل هدف سهل نسبيا في منطقة الجزاء".



وذكرت أن مسؤولي النادي السعودي اجتمعوا بوكيل جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، وحذروا من إمكانية إنهاء عقده إذا لم يتحسن أداء الفريق.



في حين نفى نيمار هذه الشائعات، من خلال تعليقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منشور عن أزمة مزعومة، بقوله: "هذا هراء... عليكم أن تتوقفوا عن تصديق مثل هذه الأشياء. يجب على الصفحات التي تضم ملايين المشتركين ألا تنشر أخبارا مزيفة!".





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