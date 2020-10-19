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الإثنين، 19-10-2020 11:55 ص

الهلال يعلن عن صفقتة العالمية

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الوكيل الإخباري _ بدأ العد التنازلي من أجل حسم الهلال أولى صفقاته الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذي سيكون بديلا للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي انتقل لصفوف شباب الأهلي دبي.

وكان الهلال قد دخل في مفاوضات قوية مع سانتوس البرازيلي، للتعاقد مع الفنزويلي سوتيلدو خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الإعلامي حمود القحطاني، أن الهلال بصدد الإعلان عن صفقة الجناح الدولي الفنزويلي سوتيلدو، قائد فريق سانتوس البرازيلي لمدة 3 مواسم قادمة.

وكان مدرب سانتوس قد خرج بتصريحات للصحفيين عقب مباراة فريقه الأخيرة، معلنا أنها ستكون الأخيرة لنجم سانتوس، بعد موافقة الإدارة على رحيل سوتيلدو إلى الهلال مقابل 7 ملايين دولار.

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المصدر : ملاعب 

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