الهلال يعلن عن قائمة الراحلين عن الفريق

الوكيل الإخباري _ يواصل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، العمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم، يناير 2021.



والهلال دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بأربع صفقات رسمية؛ هم: "عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، فواز الطريس، لوسيانو فييتو".





ومن ناحيته، أعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، عن قائمة صفقات الهلال، في الميركاتو الشتو، وقائمة الراحلين عن الفريق الأول لكة القدم.





وأشار الرخيص في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى حسم الهلال، صفقتين جديدتين، في المركاتو الشتوي؛ وهم:





أولًا: محمد قاسم، ظهير أيسر نادي الفيصلي.

ثانيًا: عبدالله الحمدان، قلب هجوم نادي الشباب.



وكشف الإعلامي الرياضي، عن توصل الهلال، إلى اتفاق مع البرازيلي أليكس تيكسيرا، جناح نادي جيانغسو الصيني، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



ونفى الرخيص بذلك، كل الأنباء المتداولة بشأن اقتراب تيكسيرا، من الانضمام إلى النصر، والذي دخل في الصفقة، خلال الأيام القليلة الماضية.



* قائمة الراحلين..

وشدد سيف الرخيص، على أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الهلال، سيكون أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم، في الشتاء القادم.

ولفت إلى أن الهلال، سيقوم بتسجيل تيكسيرا، في قائمة الفريق، بدلًا من جيوفينكو، الذي سيودع الفريق، قريبًا.



ونوه الرخيص، إلى أن السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، سيكون ثاني الراحلين عن الفريق، مؤكدًا أن الإدارة لم تحسم حتى الآن، هوية بديله.

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المصدر : ملاعب



