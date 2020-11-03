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الثلاثاء، 03-11-2020 12:15 م

الهلال يقترب من الصفقة الكبرى مع الأهلي

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الوكيل الإخباري _  كشف الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم بكري، عن مقترحه بصفقة تبادلية كبرى بين الهلال و الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكتب بكري في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أقترح أن يكون هناك صفقة فيها مصلحة للطرفين.. أن ينتقل السوري عمر السومة إلى الهلال، في مقابل انضمام مواطنه عمر خربين إلى الأهلي”.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن السومة، لم يعد قادرًا، على أن يصنع الفرح للأهلاويين، مثلمان كان يفعل في السنوات الست الماضية.


واعتبر إبراهيم بكري، أن خربين كذلك، لم يعد له مكانًا في قلوب الجماهير الهلالية، لأنه أصبح عاجزًا عن إثبات ذاته، داخل الفريق الأول لكرة القدم، وفقا لموقع سعودي.

جدير بالذكر أن السومة، طلب في وقت سابق، الرحيل عن النادي الأهلي، في الوقت الذي يرغب فيه الهلال، في التخلص من خربين.

ويدخل الثنائي السوري الكبير، الفترة الحرة مع الهلال والأهلي، في يناير 2021، والتي تحق لهما التوقيع لأي فريق آخر.

وكان السومة، قد انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، بينما تعاقد الهلال مع خربين، من الظفرة الإماراتي، في يناير 2017.

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المصدر : ملاعب 

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