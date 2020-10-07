الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

توزيع مساعدات عينية ونقدية في مأدبا

تعليمات جديدة حول فحص كورونا للمسافرين القادمين

قرار هام من وزارة التربية بخصوص طلبة التوجيهي

قرار هام حول المساجد وصلاة الجمعة خلال الحظر الشامل

مطاعم مغلقة وتنتظر الضوء الأخضر من الحكومة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول كورونا بالاردن

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 2.3 مليون دينار

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن




الأربعاء، 07-10-2020 02:18 م

الهلال يقترب من حسم أولى صفقاته المحلية

98-150049--_15f7c4e6109878_700x400


ملاعب - وكالات

 

اقترب نادي الهلال السعودي من إبرام أولى صفقاته المحلية، استعدادا للموسم الجديد من المسابقة المحلية. 

وحسب مراسل العين الرياضية، فإن هناك مفاوضات متقدمة للتعاقد مع أول لاعب من الدوري المحلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتعلق الأمر بفواز الطريس لاعب الاتفاق السعودي، والمنتخب الأولمبي السعودي صاحب الـ23 عاما.

وتابع المصدر: "تم الاتفاق بالفعل مع لاعب الوسط، ويتبقى الإعلان الرسمي".
الطريس شارك في 19 مباراة مع فريقه في الموسم الحالي ببطولتي الدوري وكأس الملك، سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في وقت سابق عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021، والمقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020207134834778734622

شرارة: كنت أتابع مباريات الرمثا وأنا في قطر

1020207122727945390203

لماذا رفض عثمان ديمبيلي الرحيل عن برشلونة !؟

102020210549134235324

مباريات نارية الليلة في أوروبا .. المواعيد والقنوات الناقلة

unnamed

إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بكورونا

420204193456471

مفاجأة.. ريال مدريد رفض مهاجمين كبيرين في آخر ساعات الميركاتو

128747

رسميا.. برشلونة يعلن عن وريث سواريز

أخبار متعلقة
187201

الهلال في خطر !

1-1378556

الهلال : عودة بقية بعثة الفريق إلى الرياض بعد تعافيهم من كورونا

A4063E7127838

حقيقة رحيل نجم الهلال

138-213308-hilal-return-ksa-corona_700x400

قبل الموسم الجديد.. انفراج أزمة الهلال السعودي

0EEDAD8623631

الهلال يجدد عقد نجمه .. تطور مفاجئ

الهلال-السعودي-يعلن-قائمته-الرسمية-لاستكمال-الموسم2020_9_23_20_32

الهلال ينتظر تعويض بعد استبعاده من آسيا