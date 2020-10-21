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الأربعاء، 21-10-2020 01:51 م

الهلال يقترب من خطف ثنائي عالمي كبير.. تطورات رسمية مثيرة

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الوكيل الإخباري _ لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات أجنبية جديدة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

والهلال دعم صفوفه، بـ3 صفقات جديدة رسمية، في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021؛ هم: "عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، فواز الطريس"، مع تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.

ويضم الهلال، 6 لاعبين أجانب فقط، في الموسم الجديد، حتى الآن، وذلك بعد انتقال النجم البرازيلي التاريخي كارلوس إدواردو، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الصيف الحالي.

* تطورات مثيرة..
ومن ناحيتها، أعلنت الإعلامية الرياضية رايسا سيمبليسيو، تقديم مجلس إدارة نادي الهلال، عرضًا رسميًا إلى النجم الأوروجوياني نيكولاس لوديرو، صانع ألعاب نادي سياتل ساوندرز، للتعاقد معه في الصيف الحالي.


وأشارت سيمبليسيو في تغريدة عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن إدارة الهلال، اتجهت إلى خيار لوديرو، بعد فشلها في التعاقد مع الرباعي "أليكس تيكسيرا، ولوسيانو فيتو، وغيلفي سيغوردسون، ويفيرسون سوتيلدو".

وأعطت الإعلامية الرياضية، جماهير نادي الهلال، أملًا كبيرًا، في التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2021".

وأوضحت سيمبليسيو، أن تيكسيرا، يرغب في استكمال منافسات الدوري الصيني، والذي ينتهي في نوفمبر 2020، مع فريقه جيانغسو، ومن ثم الانتقال إلى الهلال، في يناير القادم.

* من هو لوديرو؟..
وبالعودة إلى لوديرو، فهو لاعب أوروجوياني دولي، من مواليد 21 مارس 1989، حيث بدأ في الفريق المحلي ناسيونال، والذي تدرج في مختلف فئاته السنية.

وفي عام 2010، خاض لوديرو، أول تجربة احترافية خارج أوروجواي، عندما انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي، والذي ظل يلعب معه لمدة عامين كاملين.

وانضم النجم الأوروجوياني، في عام 2012، إلى بوتافوغو البرازيلي، قبل أن ينتقل منه إلى كورينثيانز في 2014.

وعام 2015، شهد رحيل لوديرو، إلى بوكاجونيورز الأرجنتيني، والذي ظل معه موسم رياضي واحد، قبل الانتقال في صيف 2016، إلى سياتل الأمريكي.

ومع ساوندرز، لعب لوديرو، 137 مباراة رسمية، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 45 آخرين، في مختلف البطولات والمسابقات.

أما على مدار مسيرته الاحترافية، سجل نيكولاس لوديرو، 72 هدفًا، وصنع 82 أسيست، خلال 300 مباراة رسمية حتى الآن.

جدير بالذكر أن لوديرو، يجيد اللعب في الجناحين الأيسر والأيمن، بالإضافة إلى خط الوسط المتأخر، إلى جانب مركزه الأساسي كصانع ألعاب.

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المصدر : ملاعب 

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