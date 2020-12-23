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الأربعاء، 23-12-2020 02:21 م

الهلال يقترب من صفقة القرن

الهلال-السعودي


الوكيل الإخباري _ تلقى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بشرى سارة، تقربه من حسم صفقة كبرى، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2021".

والهلال دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، بـ4 صفقات رسمية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وهم: "حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، فواز الطريس، لوسيانو فييتو"


ووفقًا للإعلامي عبدالإله العتيبي، لا يزال عبدالله الحمدان، مهاجم الشباب، يرفض كافة العروض المقدمة من إدارة ناديه، لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار العتيبي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن عرض الشباب، أكبر من جميع العروض الذي تلقاها الحمدان، من الأندية الأخرى.


وإصرار الحمدان، البالغ من العمر 21 سنة، على رفض تجديد عقده مع الشباب، يعزز من أنباء انتقاله إلى الهلال، في يناير القادم.

وأكثر من مصدر صحفي، أكد تقديم نادي الهلال، عروض رسمية إلى الحمدان، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، إثر دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، خلال الأسبوعين القادمين.

والحمدان وعلى الرغم من مشاركته كبديل في معظم مباريات الشباب، في الموسم الحالي، إلا أنه صنع 5 أهداف إلى زملائه في 10 لقاءات، في مختلف المسابقات.

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المصدر: ملاعب 


 




 

 


 

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