الهلال يقدم عرضا لنجم من البريميرليج

الوكيل الإخباري - وجه نادي الهلال السعودي أنظاره لمهاجم جديد ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلا رغبة اللاعب في الرحيل إلى وجهة أخرى.



وأفادت مصادر سعودية لشبكة "سكاي سبورتس" بأن نادي الهلال قدم عرضا بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء عقد مهاجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.



وأضافت الشبكة أن ميتروفيتش يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى دوري روشن السعودي.



وأحرز اللاعب الصربي الدولي 14 هدفا في البريميرليج الموسم الماضي، فساعد فولهام على احتلال مركز متقدم في المسابقة.



لعبت أهداف ميتروفيتش أيضا دورا رئيسيا في مساعدة نادي غرب لندن على العودة إلى البريميرليج من دوري "تشامبيونشيب" في مناسبتين.



وانضم المهاجم الصربي إلى فولهام على سبيل الإعارة في البداية خلال فبراير/شباط 2018، قبل أن يوقع عقدا نهائيا مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني في وقت لاحق.



وخاض متروفيتش نهائيات كأس العالم 2022 مع المنتخب الصربي، وهو معروف بإجادته تسجيل الأهداف بالرأس، بيد أن ما يعيبه المزاج العصبي أحيانا خلال المباريات.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

