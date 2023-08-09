الهلال يلجأ للصبر من أجل نجم أتلتيكو

الوكيل الإخباري - كشف نادي أتلتيكو مدريد عن موقفه بشأن مستقبل مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، الذي تلقى عرضا من أجل الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.



وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الخبير بشؤون الانتقالات في أوروبا، أن أتلتيكو مدريد رد على عرض الهلال السعودي الذي أعلن رغبته في ضم فيليكس بناء على طلب المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.



وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "من المعروف أن الهلال تقدم بعرض لأتلتيكو مدريد، من أجل ضم فيليكس".



وأضاف: "لكن أتلتيكو رفض عرض الهلال، لأن هدفهم هو بيع اللاعب نهائيا وليس إعارته".



وتابع: "فيليكس ما زال يحلم باللعب لبرشلونة، ومن الممكن أن يقبل باللعب في السعودية على سبيل الإعارة فقط".



وختم: "الهلال سيصبر على فيليكس وأتلتيكو مدريد".



وكان جواو فيليكس قد انتقل على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.

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