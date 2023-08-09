الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الأربعاء، 09-08-2023 12:38 م

الهلال يلجأ للصبر من أجل نجم أتلتيكو

82023910848918578406


الوكيل الإخباري -  كشف نادي أتلتيكو مدريد عن موقفه بشأن مستقبل مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، الذي تلقى عرضا من أجل الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين. 

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الخبير بشؤون الانتقالات في أوروبا، أن أتلتيكو مدريد رد على عرض الهلال السعودي الذي أعلن رغبته في ضم فيليكس بناء على طلب المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "من المعروف أن الهلال تقدم بعرض لأتلتيكو مدريد، من أجل ضم فيليكس".

وأضاف: "لكن أتلتيكو رفض عرض الهلال، لأن هدفهم هو بيع اللاعب نهائيا وليس إعارته".

وتابع: "فيليكس ما زال يحلم باللعب لبرشلونة، ومن الممكن أن يقبل باللعب في السعودية على سبيل الإعارة فقط".

وختم: "الهلال سيصبر على فيليكس وأتلتيكو مدريد".

وكان جواو فيليكس قد انتقل على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820239123913464459422

أهلي جدة يحصل على موافقة نجم نابولي

82023912251212023881

نيمار يوافق على اللعب في السعودية بشرط واحد

82023992331523381308 (1)

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة ليفربول

82023993424474893422

توتنهام يتعاقد مع الهولندي فان دي فين

820239102427433056104

برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار

820239111936516802922

من هو غازي الغرايري مدرب الفيصلي الجديد؟

أخبار متعلقة
720231212931326237567

بعد إخفاء هويتها لـ13 عاما.. الصورة الأولى لوالدة ابن رونالدو

7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

720231210471101601658 (1)

فيفا يهدد ميركاتو النصر السعودي

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023121077638039934

ميسي: سأعتزل دوليا قريبا