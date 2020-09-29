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الثلاثاء، 29-09-2020 01:08 م

الهلال ينتظر تعويض بعد استبعاده من آسيا

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الوكيل الإخباري _ أكد المحامي التونسي الحبيب القرامي، المتخصص في الشأن الرياضي، أن نادي الهلال قد يحصل على تعويض مالي كبير بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإقصائه من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة الآسيوية، رغم تأهله مسبقًا إلى دور الـ16، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لقائمة الفريق في مباراة شباب الأهلي، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ليتم إلغاء المباراة واعتبار الهلال منسحبًا.

وذكر القرامي، خلال تصريحات صحفية، أن الهلال إذا تقدم باحتجاج إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وتم قبول الاحتجاج، فإن قرار الاتحاد الآسيوي سيعد غير قانوني، ويعيد اعتبار الهلال، كما يمكن للزعيم أن يطالب بالتعويض عن إقصائه من البطولة.

وتابع القرامي أن الهلال يحق له المطالبة بالتعويض المالي جراء الضرر المعنوي على الفريق لإجبارهم على الانسحاب، فضلًا عن الأضرار المالية نتيجة سفر البعثة إلى الدوحة والإقامة خلال البطولة، فضلًا عن حرمان الفريق من مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي.

وتقدم الهلال بقائمة مباراة شباب الأهلي، التي كانت تضم 11 لاعبًا فقط (9 أساسيين و2 بدلاء)، في ظل تعرض حوالي 18 لاعبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الاتحاد الآسيوي لإلغاء المباراة، وإلغاء نتائج الهلال في البطولة.

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المصدر : ملاعب 

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