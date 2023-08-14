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الإثنين، 14-08-2023 04:00 م

الهلال ينجز صفقة نيمار

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الوكيل الإخباري -  أنهى الهلال السعودي العقبة الأخيرة في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وأكد مصدر داخل أروقة الهلال، أن الزعيم وقع رسميا مع النجم البرازيلي صاحب ال31 عاما.

واتفق الناديان على التفاصيل المادية، كما اتفق الهلال مع نيمار على راتبه، لكن أوقف اللاعب البرازيلي الصفقة، حتى ينتهي المحامون من مراجعة المستندات الرسمية للتعاقد.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهت الأطراف المختلفة من مراجعة المستندات الرسمية للصفقة والموافقة عليها أيضا".

وأضاف: "من المقرر أن يتلقى سان جيرمان رسوما أقل قليلا من 100 مليون يورو نظير التخلي عن نيمار.. وسيكمل النجم البرازيلي الكشف الطبي مع الهلال، اليوم الإثنين".

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