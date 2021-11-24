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الأربعاء، 24-11-2021 03:02 م

الهلال ينصب نفسه زعيما للقارة الآسيوية

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال اسيا ليصبح أكثر فرق القارة تتويجا باللقب، وذلك بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتمها على ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.اضافة اعلان

 
  
وسجل ناصر الدوسري الهدف الأول للهلال بعد مرور 15 ثانية فقط على بداية الشوط الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في أسرع أهداف البطولة تاريخيا، فيما كان الهدف الثاني عن طريق المالي موسى ماريغا بالدقيقة 63.





وأقيمت المباراة بحضور جماهيري هلالي خيالي، ليتوج الأزرق بلقبه الرابع تاريخيا أمام 60 ألف من عشاق منهيا الشراكة التاريخية بينه وبين الفريق الكوري الذي كان يقاسمه لقب أكثر الفرق تتويجا بـ 3 ألقاب لكل منهما، وليحجز تذكرة السفر لكأس العالم للأندية .
 

 




 

 


 

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