الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة

الوكيل الإخباري - عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الـ12.



وسجل هدفي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وسالم الدوسري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

اضافة اعلان



ويلعب في وقت لاحق اليوم الشباب مع الاتحاد في قمة هذه المرحلة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة