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الخميس، 26-01-2023 02:44 م

الهلال يواجه الفيحاء في مباراة ثأرية بنصف نهائي كأس السوبر السعودي

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الوكيل الإخباري - يواجه نادي الهلال نظيره الفيحاء مساء اليوم الخميس، في مباراة ثأرية للزعيم ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالي 2023.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة تجمع بين الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت الاردن.
 
وسيلعب الفائزان من مواجهة الهلال والفيحاء، مع الفائز من مباراة الاتحاد مع النصر بالمباراة النهائية يوم الأحد المقبل على لقب كأس السوبر السعودي. 
 
ويشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك، وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

ويسعى الهلال لمصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب.
 
فيما يعانى الفيحاء، بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.
 
وتعتبر مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 ثأرية، حيث تعيد ذكريات الموسم الماضي 2022، الذي أستطاع الفيحاء الفوز بكأس ملك السعودية على حساب الهلال بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. 

وتعد مباراة اليوم لا تقبل القسمة على أثنين لابد من فائز ومتأهل للنهائي وخاسر ومودع للبطولة، ويتفوق الزعيم فى تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات حيث التقى الفريقين في 13 مرة، كان الفوز من نصيب الزعيم في 8 مباريات، بينما فاز الفيحاء في 3 كان أخرهم العام الماضي في نهائي كأس الملك وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل الهلال 20 هدف في شباك الفيحاء، وسجل الفيحاء 7 أهداف في شباك الهلال.
 
ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي:
 
حراسة المرمى : المعيوف.
 
الدفاع : يانج هيون سو، سعود عبد الحميد،  أل بليهي، حمد اليامي.
 
الوسط : جوستافو كويلار،  فييتو، محمد كنو.
 
الهجوم : ميشال ، سالم الدوسري،  إيجالو.

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