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الأحد، 15-10-2023 02:57 م

الهند تعتزم استضافة أولمبياد 2036

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الوكيل الإخباري -  قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في حفل افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي، إن بلاده مهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

ولم يسبق أن استضافت الهند الألعاب الأولمبية من قبل، لكن في 2010 استضافت نيودلهي دورة ألعاب الكومنولث.

وأضاف مودي "الهند لن تدخر جهدا من أجل تنظيم الألعاب الأولمبية في البلاد عام 2036. هذا حلم قديم لـ 1.4 مليار هندي.

وتابع: "نريد تحقيق هذا الحلم بتعاونكم ومساندتكم. أثق في أن الهند ستحصل على دعم اللجنة الأولمبية الدولية".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا الشهر الماضي إن بلاده تأمل في تنظيم أولمبياد 2036، بينما من المتوقع أيضاً أن تتقدم إندونيسيا والمكسيك بطلب استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.

وقال مودي أيضاً إن الهند تتطلع لاستضافة أولمبياد الشباب في 2029.

وأضاف: "الرياضة لا تقتصر فقط على الفوز بالميداليات لكن أيضاً الفوز بالقلوب".

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