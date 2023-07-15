الهند واليابان وايران تسيطر على منافسات المصارعة الحرة في البطولة الاسيوية

الوكيل الإخباري - اختتمت منافسات المصارعة الحرة لفئة تحت 15 عام بنتائج متميزة حققها ابطال الفرق المشاركة في البطولة الاسيوية للشباب والناشئين والتي تقام منافساتها على صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



وشهدت منافسات المصارعة الحرة ندية قوية بين اللاعبين على المراكز والالقاب حيث سيطر لاعبي الهند وايران واليابان بالمجموع العام لترتيب الفرق مع ظهور مميز للاعبي اوزبكستان وقيرغستان وكازخستان والاردن .



وتتواصل منافسات البطولة الاسيوية بفئة تحت 20 عام للمصارعة الرومانية يليها فئة السيدات والختام مع المصارعة الحرة حيث تقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للعبة دولة تورليخانوف ورئيس الاتحاد العربي عزيز بوكمال وعضو الاتحاد الاسيوي وممثل الاتحاد الدولي القطري زامل الشهراني الى جانب الاتحاد الاردني للمصارعة برئاسة محمد العوامله ونائب الرئيس عبدالله قطيشات واعضاء مجلس الادارة .

وفيما يلي نتائج المصارعة الحرة لوزن تحت 15 سنة

وزن 38 كغم

الأول: هاروتو ايما (اليابان)

الثاني : جاخونجير تولكونوف (اوزبكستان)

الثالث: ماتين محمد (ايران)

الثالث مكرر: كاليبيك باكيتبيكوف (قيرغستان)



وزن 41 كغم

الأول: سادير كايبيكوف (قيرغستان)

الثاني: امير عباس علي اكبر (ايران)

الثالث: مان نامان (الهند)



وزن 44 كغم

الأول: سيات عبدالله (كازخستان)

الثاني: سام كيفان (ايران)

الثالث: يوكي مايدا (اليابان)

الثالث مكرر: زاكشيليك ارنيزيبيكوفتش (قيرغستان)



وزن 48 كغم

الأول: الوجيبك راشيدوف (اوزبكستان)

الثاني: اومار راكيموف (طاجكستان)

الثالث: يارالي اسكيربيك (كازخستا)

الثالث مكرر: عمر ارشيد عبدالقادر (العراق)

الخامس: سوهام سونيل (الهند)

الخامس مكرر: حازم ايهاب (الاردن)



وزن 52 كغم

الأول: بيكاسيل اسامبيك (كازخستان)

الثاني: تايجا هيبارينو (اليابان)

الثالث: اريان محمد ريزا (ايران)

الثالث مكرر: نيشانت نشانت (الهند)



وزن 57 كغم

الأول: امير محمد (ايران)

الثاني: انوراج انوراج (الهند)

الثالث: تالجاربيك اشيومف (قيرغستان)

الثالث مكرر: هيراتو هانهارا (اليابان)



وزن 62 كغم

الأول: سيتيندر ستيندر(الهند)

الثاني: اريبازان سعيد (ايران)

الثالث: ريوهي ماروتا (اليابان)

الثالث مكرر: فاروخابيك جومانزاروف (اوزبكستان)

الخامس : نارانتولجا انخيباتار(منغوليا)

الخامس مكرر: محمد معاز محمد (الاردن)



وزن 68 كغم

الأول: سوجاي ناجناث (الهند)

الثاني: ارشام مصطفىى (ايران)

الثالث: اليريزو باخروموف (طاجكستان)

الثالث مكرر: جعفر جاليوف (اوزبكستان)



وزن 75 كغم

الأول: ساتويا كوباياشي (اليابان)

الثاني: ديبانشو داهيا (الهندي)

الثاث: علي جلال (ايران)

الثالث مكرر: بونايود روفاتوف (اوزبكستان)



وزن 85 كغم

الأول: نيخيل نخيل (الهند)

الثاني: بيهروزخون بوخوديروف (اوزبكستان)

الثالث: نوريسلام شالخوراف (كازخستان)

الثالث مكرر: كافيان علي ريزا (ايران)



الترتيب العام للمصارعة الحرة تحت 15 سنة

الأول: الهند (173) نقطة

الثاني: ايران (171) نقطة

الثالث : اليابان (145) نقطة

الرابع: اوزبكستان (143 ) نقطة

الخامس: كازاخستان (127) نقطة

السادس: قيرغستان (112) نقطة

السابع: الاردن (72) نقطة

الثامن: العراق (43) نقطة

التاسع: طاجكستان (41) نقطة

العاشر: منغوليا (32) نقطة

الحادي عشر: السعودية (30) نقطة

الثاني عشر: الصين تايبيه (20) نقطة

الثالث عشر : قطر (6 ) نقاط

الرابع عشر : فلسطين

الرابع عشر مكرر: فلسطين

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