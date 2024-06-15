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السبت، 15-06-2024 10:52 ص

الوجهة المقبلة لنجمي الأردن التعمري والنعيمات

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الوكيل الاخباري- لا زالت الوجهة المقبلة لنجمي الأردن، لاعب مونبليه الفرنسي موسى التعمري، ولاعب الأهلي القطري يزن النعيمات محط تساؤلات المراقبين بعد تألق اللاعبين مع منتخب النشامى.اضافة اعلان



وأعلن التعمري امس الجمعة في لقاء عبر المجلة الرياضية أنه سيحسم وجهته المقبلة في تموز، وفي حال موافقة ناديه فإن الشعب الأردني سيفرح، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، أعلن النادي الأهلي أنه متمسك بالنجم النعيمات لحين انتهاء عقده، واضعا مبلغ مليون دولار كشرط جزائي في حال فسخ اللاعب عقده مع الفريق، في حين تحدث الإعلام الخاص ببطل أفريقيا، النادي الأهلي المصري عن وجود النعيمات على رادار لجنة التعاقدات بالنادي.

ويوم الجمعة، حسم المحلل والصحافي الرياضي أمجد المجالي الجدل بمنشور، حول مستقبل اللاعبين.

وقال المجالي في منشوره:

على مسؤوليتي بخصوص التعمري والنعيمات.. وكلاء النجم موسى التعمري في مفاوضات متقدمة مع أحد أندية الدوري الممتاز الانجليزي والنادي سبق له الفوز ببطولة الدوري. لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري وضعت النجم يزن النعيمات في مقدمة خيارات التعاقدات الجديدة والمدير الفني كولر يفاضل بينه وبين مهاجم افريقي، لكن الإدارة تميل نحو ترجيح كفة النعيمات.  

 




 

 


 

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