الوحدات أكبر المتأثرين من انسحاب جبل المكبر من كأس الاتحاد الآسيوي

الوكيل الاخباري-

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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً يوضح فيه تعليماته بعد انسحاب جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024.وأوضح الاتحاد أنه بحسب المادة 5.6 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغية ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 8.3 من التعليمات.وأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الأسف انسحاب النادي، وسوف يتم إحالة الأمر الآن إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل التعامل مع الأمر، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار عامل الظروف القهرية.ولا شك أن انسحاب جبل المكبر، سيؤثر على حسابات المنافسة في المجموعات الأخرى، بشطب نتائج صاحب المركز الأخير عند تحديد الفريق المتأهل كأفضل ثان.ويعتبر ممثل الكرة الأردنية، الوحدات، من أبرز الفرق المتأثرة بهذه القرارات، في حال انحصرت حظوظه في المنافسة على تأهله كأفضل ثان.