الوحدات بطلاً لدوري الناشئين ت 17

الوكيل الإخباري - توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين ت 17، لأندية النخبة بعد فوزه على نظيره شباب الأردن بثلاثية نظيفة ضمن الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة.



وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.



وضمن منافسات الأسبوع العاشر، تغلب الرمثا على الفيصلي 1-0، وبذات النتيجة فاز الحسين على الأهلي.



واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، يليه الرمثا 23، الحسين 16، شباب الأردن 11، الفيصلي 5، والأهلي 4.



يذكر أن فرق العربي، عمان FC، الاتحاد، الجزيرة، كفرجايز، فرسان الأردن، حسمت تأهلها إلى دوري النخبة ت 17، للموسم المقبل بعد حصولهم على المراكز الستة الأولى خلال الدور الثاني لبطولة الدرجات.

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