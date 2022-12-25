الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 01:42 م

الوحدات بطلاً لدوري الناشئين ت 17

1220222512356728188784


الوكيل الإخباري -  توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين ت 17، لأندية النخبة بعد فوزه على نظيره شباب الأردن بثلاثية نظيفة ضمن الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة.

وسلم نائب الأمين العام للاتحاد فليح الدعجة فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

وضمن منافسات الأسبوع العاشر، تغلب الرمثا على الفيصلي 1-0، وبذات النتيجة فاز الحسين على الأهلي.

واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، يليه الرمثا 23، الحسين 16، شباب الأردن 11، الفيصلي 5، والأهلي 4.

يذكر أن فرق العربي، عمان FC، الاتحاد، الجزيرة، كفرجايز، فرسان الأردن، حسمت تأهلها إلى دوري النخبة ت 17، للموسم المقبل بعد حصولهم على المراكز الستة الأولى خلال الدور الثاني لبطولة الدرجات.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202225104933740434016

الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25

12202225112223456967474

الفيفا يأخذ كأس العالم من ميسي

12202225115024609065658

تعرف على جوائز كأس العالم للأندية في المغرب 2023

122022251214910958388

اختتام الأسبوع الثالث من دوري النخبة ت 19

12202225121415884091452

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق

1220222511333214404522

مونديال قطر يطيح ب10 مدربين.. والمغرب كلمة السر

أخبار متعلقة
1220222191526638716138

نجما المغرب يتبرعان بمكافأة المونديال

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو

12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

12202220957448275748

تفاصيل استقبال منتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022

1220222085412745247297

رسالة جديدة من أشرف حكيمي عقب إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر

1220221412428908074819 (1)

بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر