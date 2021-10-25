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الإثنين، 25-10-2021 12:06 ص

الوحدات في دوري الأبطال ،، والرمثا ينقذ الدوري ويغيب أسيويا

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
منذ اعلان الرمثا عن حل قضاياه المالية عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالنقاشات بشأن مشاركة الفريق بالنسخة القادمة من دوري أبطال اسيا، وذلك في حال تتويجه بلقب دوري المحترفين بالموسم الحالي، خصوصا وأنه بحاجة لنقطة واحدة فقط للعودة باللقب الغائب عن المدينة منذ 39 عام.اضافة اعلان


 

وتأكدت مشاركة الوحدات بالنسخة القادمة لدوري أبطال اسيا وإن خسر لقب الدوري، فهو الفريق الوحيد الذي حصل على الرخص اللازمة للمشاركة بالبطولة القارية الأكبر للموسم الثاني على التوالي، أما الأموال التي قام الرمثا بتسديدها فهي ستجنبه خصم النقاط أو التهبيط وبالتالي خسارة لقب الدوري، وليست للحصول على الترخيص الآسيوي.

وأعلن نادي الرمثا رسميا، إغلاق الشكوى المقدمة ضده من 4 محترفين أجانب، والتي دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمعاقبة النادي بمنعه من تسجيل لاعبين جددا، حيث سدد مبلغ 122 ألف دولار للمحترفين السوريين جهاد الباعور وأحمد الدوني وشادي الحموي والعراقي محمد شوكان.

 




 

 


 

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