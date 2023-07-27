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الخميس، 27-07-2023 04:02 م

الوحدات والفيصلي بإياب كأس السوبر الجمعة

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الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا الوحدات والفيصلي عند الثامنة من مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، في مباراة إياب كأس السوبر لكرة القدم.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز فريق الوحدات بنتيجة 2-1، بانتظار نتيجة مباراة الإياب غدا، لتحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب.

وأنهى اتحاد كرة القدم جميع الترتيبات لضمان مباراة متميزة تنظيميا ودخول الجماهير بكل سهولة ويسر، وضمان سير المباراة بشكل متميز.

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