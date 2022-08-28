الوحدات والفيصلي يتقاسمان صدارة الهدافين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت السبت مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين، والتي شهدت صعود لاعب الفيصلي مجدي العطار ليشارك لاعب الوحدات مهند أبو طه صدارة لائحة الهدافين، بتسجيله هدفين لفريقه بمرمى الصريح في المباراة التي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 5/1.وإليكم لائحة الهدافين بعد استكمال الجولة التي شهدت تسجيل 22 هدف والوصول للهدف 217 بالدوري :- 6 أهداف : مهند أبو طه (الوحدات) و مجدي العطار (الفيصلي) .-5 أهداف : فارس غطاشة (الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .- 4 أهداف : محمد موالي (الحسين إربد)، حمزة الدردور (الرمثا)، أحمد شمس الدين ( السلط)، خضر الحاج (الجزيرة)، وسيم الريالات (شباب الأردن)، ديجو كالديرون (سحاب والحسين إربد) ، محمد العكش (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).- 3 أهداف : كريستيان فارغاس (شباب العقبة)، أحمد المنجد (معان)، محمد أنس ( الوحدات وسحاب)، فراس شلباية و أحمد سريوة (الوحدات)، معاذ محمود (الصريح)، أحمد أبو كبير ومحمد الكلوب (السلط)، عامر جاموس، بكر كلبونة (الجزيرة)، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات (الرمثا)، ماركوس و أحمد العشران (مغير السرحان)، إبراهيم سعادة، حجازي ماهر (الحسين إربد)، وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور (شباب الأردن).- هدفين : علي المصري (معان)، أحمد العيساوي، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، عبدالله ذيب (السلط)، إباء الرمحي، خالدر الردايدة، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، معتز العبيدات، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة ومحمد الحسنات (شباب العقبة)، خالد عصام (الوحدات)، مصعب اللحام، رواد أبو خيزران، سيف درويش (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي (الفيصلي)، عارف الحاج (الصريح) و حسان الزحراوي، الهادي سالم وعلي عزايزة (الرمثا) .- هدف : حسام أبو سعدة (سحاب)، حمزة النعيم (شباب الأردن)، شهاب القنبر، محمد أبو حشيش، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، محمد الداوود، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس (السلط)، حمد البلاونة، حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد البري، سليمان أبو زمع، محمد المشة ويزن الغرابلة (معان)، عمر أبو عاقولة، هاشم بني خالد، كوليبالي، يوسف أبو الجزر وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أنس أ[و طعيمة، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة (شباب العقبة) ، مصطفى الكزعر، كريستيان أوبزور، عبدالله العطار (الحسين إربد)، طارق تيم، خالد صياحين، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، نور الدين الروابدة، أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .