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الإثنين، 09-05-2022 02:58 م

الوحدات يبحث عن الإقتراب من فرق المقدمة بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يلتقي فريقا الوحدات ومعان في واحدة من أهم مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين، والتي ستقام على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين .اضافة اعلان




 
 
 

ويبحث الوحدات عن مواصلة انطلاقته الجيدة للدوري، حيث فاز بظهوره الأول على شباب الأردن بهدفين لهدف، علما أنه غاب عن الجولات الـ 3 الأولى بسبب مشاركته بدور المجموعات لدوري أبطال اسيا .

 

وسيدخل الفريق الأخضر للقاء بقائمة كاملة وبدون أي غيابات، مما يعطي المدرب الوطني رائد عساف الكثير من الخيارات في جميع مراكز الملعب، وهي المرة الأولى التي تكتمل فيها قائمة الفريق منذ تسلمه الإدارة الفنية .


 
 

بدوره يسعى معان لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة حيث، حقق الفريق الذي يعتمد على الوجوه الشابة 5 نقاط حتى الآن من فوز وتعادلين وخسارة، وهي نتائج مقبولة لكتيبة الوطني ديان صالح .

 

ويحل الوحدات بالمركز العاشر على سلم الترتيب رفقة مغير السرحان بـ 3 نقاط لكل منهما (للوحدات 3 مباريات مؤجلة) وبفارق 3 نقاط فقط عن الفرق المتواجدة بالمركز الثالث (الصريح-الرمثا - شباب الأردن - سحاب) ، أما معان فيتقاسم المركز الثامن مع شباب العقبة بـ 5 نقاط لكل منهما .

 




 

 


 

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