الوحدات يبحث عن مسك الختام لمشاركته الآسيوية

الوكيل الإخباري - أنس عشا



يخوض ممثل الكرة الأردنية الوحدات، مباراته الأخيرة بدوري أبطال اسيا "2021" عندما يواجه فولاذ الإيراني عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة.





وتسعى كتيبة المدرب الوطني عبدالله أبو زمع لتحقيق الفوز الثاني في المشاركة التاريخية الأولى لفريق أردني بمسابقة دوري الأبطال، وذلك بعد أن كسب الفريق الأخضر احترام الجميع في المباريات السابقة من دور المجموعات، نظرا للأداء والنتائج الجيدة للفريق وأخرها الفوز على النصر السعودي المستضيف بالجولة الماضية، رغم الفوارق الكبيرة بينه وبين بقية اللأندية على مستوى الإمكانيات.

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كما يبحث الوحدات عن رد اعتباره امام الفريق الإيراني الذي هزمه في مباراة الذهاب بهدف نظيف من ركلة جزاء، كما أن الفريق الأخضر لا يريد اختتام البطولة بالمركز الأخير للمجموعة التي وصفها الجميع بالأصعب.



ويستعيد الوحدات مدافعه الدولي يزن العرب الذي غاب عن المباراة الماضية الماضية بسبب الإيقاف، في خبر سعيد للفريق، نظرا لأهمية اللاعب الفنية في تشكيلة الأخضر، فيما سيقتقد الفريق للاعبه المميز خالد عصام بسبب تراكم الانذارات.



وينطبق على فولاذ ما ينطبق على الوحدات من حيث الرغبة بتحقيق الفوز، بل وربما بصورة أكبر من الوحدات فالفريق الإيراني بدأ البطولةة بصورة مثالية قبل أن يودعها بصورة مفاجأة بعد الخسارة بالجولة الماضية من السد القطري





وبالتوقيت ذاته يلتقي فريقا النصر السعودي والسد القطري لحساب الجولة ذاتها، علما أن منافسات المجموعة مقامة بالعاصمة السعودية الرياض بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالعالم .



ويتصدر السد القطري الترتيب بـ "10" نقاط، والنصر ثانيا بـ "8" نقاط، فولاذ ثالثا بـ "5" نقاط والوحدات أخيرا بـ "4" .

